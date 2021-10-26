Глава Союза ветеранов захотел провести беседу с Моргенштерном

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского Союза ветеранов Эдуард Гончаров решил провести с Моргенштерном воспитательную беседу. Поводом послужило высказывание рэпера про День Победы. Об этом сообщили NEWS.ru.

Гончаров заявил также, что не нуждается в деньгах, которые исполнитель предложил в своих сторис в Instagram. По словам председателя, государство в достаточной степени помогает ветеранам. Он также отметил, что Моргенштерна не стоит наказывать за такие слова. Гончаров заявил, что с молодым человеком вполне достаточно поговорить.

«Надо было мне с ним встретиться, я бы с ним поговорил. Но я живу в Балашихе, далеко, конечно. Но если захочет — пусть приезжает, я с ним поговорю», — рассказал он.