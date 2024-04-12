12 апреля 2024, 14:22
Глава Союза торговых центров Шакиров: за год-два китайские бренды смогут покорить российский рынок
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с ИА НСН рассказал, что всего за год-два китайские бренды смогут покорить российский рынок. Они также прочно они закрепятся в Европе и США.
«В этом году мы увидим открытие новых люксовых брендов, в частности, мы как Союз торговых центров проводим выставку MALLPIC в мае, на которую приезжает большая делегация из Китая», — сообщил эксперт.
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Уже сейчас Ellassay ведет переговоры с крупнейшими торговыми центрами России, добавил Шакиров.
Ранее СМИ писали, что в московском ГУМе на месте Prada открылся бутик премиальной одежды из Китая Ellassay.
Одежда
Китай
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