Общество 12 апреля 2024, 14:22 Глава Союза торговых центров Шакиров: за год-два китайские бренды смогут покорить российский рынок

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Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с ИА НСН рассказал, что всего за год-два китайские бренды смогут покорить российский рынок. Они также прочно они закрепятся в Европе и США.

«В этом году мы увидим открытие новых люксовых брендов, в частности, мы как Союз торговых центров проводим выставку MALLPIC в мае, на которую приезжает большая делегация из Китая», — сообщил эксперт.

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Уже сейчас Ellassay ведет переговоры с крупнейшими торговыми центрами России, добавил Шакиров.

Ранее СМИ писали, что в московском ГУМе на месте Prada открылся бутик премиальной одежды из Китая Ellassay.