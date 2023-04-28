Общество 28 апреля 2023, 17:52 Глава Союза торговых центров Шакиров назвал текущий год рекордно низким за всю историю индустрии

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За всю историю торговых центров 2023 год стал рекордно низким, это связано со сложной экономической ситуацией в стране и уходом зарубежных ретейлеров с отечественного рынка. Об этом сообщил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в первом квартале этого года в России не открылся ни один качественный торговый центр. Такие низкие показатели объясняются тем, что многие владельцы крупных площадок не справились со всеми экономическими потрясениями.

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Шакиров выразил надежду, что в перспективе развивающиеся российские бренды смогут занять освободившиеся ниши.