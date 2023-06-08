Общество 08 июня 2023, 12:42 Глава Союза потребителей Шелищ объяснил, почему стоит отменить пивные напитки в России Глава Союза потребителей Шелищ: в будущем можно избежать массовых отравлений суррогатом

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Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ призвал отменить пивные напитки в России, чтобы в будущем избежать массовых отравлений суррогатом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Потребители, соглашаясь на подобную продукцию, должны думать о своем здоровье самостоятельно.

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«Не покупать алкоголь, который несет в себе риски, который продается в таких лавках, а покупать в крупных торговых компаниях и сетях. Там такого не случалось до сих пор. А пивные напитки нужно вообще отменить как класс», — добавил Шелищ.

Ранее в нескольких регионах России зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем. Напиток марки «Мистер Сидр» и стал причиной произошедшего. Сейчас его изымают во всех торговых точках России.