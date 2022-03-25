Глава Союза потребителей Шелищ назвал способы регулирования цен

Свободное формирование стоимости товаров и борьба с монополиями должны обеспечить экономическую стабильность в России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

«Руки прочь от цен! Дайте ценам свободно формироваться на рынке», — сказал Шелищ.

ФАС должна следить за образованием картельных сговоров и жестко наказывать за это. Кроме того, необходимо помогать регионам, которые не в состоянии сами справиться с экономической ситуацией.

«Самая лучшая форма по мировому опыту — это социальные продовольственные карты, сертификаты, талоны. Проект Минпромторга в правительстве лежит уже восьмой год. Надо просто ввести продовольственную субсидию, добавить тем, кто получает жилищную. Дальше официально зарегистрированные безработные. Давайте начинать с самого простого», — заключил председатель Союза потребителей.