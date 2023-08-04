Общество 04 августа 2023, 15:18 Глава Союза потребителей России Шелищ: магазинам следует указывать цены на товары за упаковку и за килограмм

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Магазинам следует указывать на ценниках стоимость товаров как за упаковку, так и за килограмм. Об этом рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, сообщили на сайте телеканала «Звезда».

По словам эксперта, такой подход очень удобен для покупателей — перед покупкой они будут понимать, что дешевле. Также эта мера поможет защитить потребителей от введения в заблуждение, добавил Шелищ.

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Ранее сообщалось, что в России планируют ввести закон, обязывающий торговые сети указывать цену на товар за один литр или один килограмм.