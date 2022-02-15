Глава Союза потребителей РФ объяснил, как сдержать рост цен на продукты

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ рассказал «Радио 1», что государству для сдерживания роста цен на продукты нужно перестать нагружать производителей дополнительными издержками.

«Дни.ру» отметили предложение Шелища отказаться от цифровой маркировки товаров. По его мнению, это дополнительная нагрузка совершенно не оправдана.

«Я считаю, что абсолютно необходимо, это очень сильно запоздало, государству оказывать помощь тем, кто не в состоянии справиться с быстрорастущими ценами, а это, прежде всего, семьи с детьми», — добавил глава Союза потребителей России.