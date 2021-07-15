Глава Союза потребителей предложил ввести продовольственные субсидии

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ обозначил необходимость адресной поддержки семей с детьми, которые не могут справиться с ростом цен на продукты питания. Об этом сообщило ИА НСН.

«Надо срочно разморозить давний проект Минпромторга по государственной поддержке таких семей продовольственными субсидиями», — подчеркнул Шелищ.

Он назвал этот проект абсолютно правильным, а то, что его не запускают — большой ошибкой. В результате, по его словам, дети растут, не получая должного питания. Он предупредил, что это станет большой проблемой для них и всего общества.