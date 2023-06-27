Общество 27 июня 2023, 16:59 Глава Союза пенсионеров Рязанский: расчеты при индексации пенсий опираются на современные реалии экономики страны

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Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в разговоре с ИА НСН заявил, что расчеты при индексации пенсий опираются на текущие реалии экономики страны.

С 1 января 2024 года пенсии будут проиндексированы на 5,3%, с февраля 2025 года — на 4% с корректировкой на 3,8% в апреле.

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По словам Рязанского, пенсия в 25 тысяч будет считаться неплохой суммой в отдаленных от Москвы регионах, а вот в столице она не вызовет особого восторга.

«Экономически выверенными сделала математика, с точки зрения много или мало — вопрос абсолютно другого порядка. Конечно, это мало с точки зрения той жизни, которой мы с вами живем», — добавил глава Союза пенсионеров.