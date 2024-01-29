Общество 29 января 2024, 13:03 Глава Союза пенсионеров Рязанский поддержал инициативу расширить круг пользователей Пушкинской карты

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В России подняли вопрос о том, чтобы распространить действие «Пушкинской карты» и на людей старшего возраста или создать для них подобную программу. Это инициативу активно поддержал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, сообщил RT.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Демография» уделяется внимание и старшему поколению. Для увеличения продолжительности жизни и сохранения здравого рассудка, по его словам, нужна также и регулярная интеллектуальная нагрузка, поэтому расширение действия «Пушкинской карты» пришлось бы кстати.

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«Поэтому искренне поддерживаю эту инициативу. Конечно, понадобятся бюджетные ресурсы. Но я не думаю, что они будут такими уж безгранично большими, чтобы не согласиться с этой инициативой», — отметил Рязанский.

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