Общество 02 мая 2023, 11:05 Глава Союза дачников Чаплин рассказал, что дрова из ольхи и тиса сделают шашлык ядовитым

Читать 360tv в

Май традиционно открывает в России шашлычный сезон, но стоит быть очень осторожными при выборе дров для приготовления мяса. Об этом News.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Так, по его словам, шашлыки на ольхе, самшите и тисе получатся ядовитыми. Потому что при нагревании эти породы деревьев выделяют токсичные вещества. Также не стоит бросать в мангал еловые ветки и другие хвойные.

Реклама

«Если мясо пропитается хвойным ароматом, то есть риск серьезного отравления. Также нельзя использовать отходы дерева: трухлявые поленья, старые доски, ящики, поломанную мебель: мясо пропитается запахом лака и краски. Есть также и ядовитые породы деревьев: ольха, самшит, тис, кипарис. Ими нельзя топить даже камин», — заявил Никита Чаплин.

Кроме того, он напомнил и про розжиг. Для него не стоит использовать керосин, бензин, старые газеты, глянцевые журналы, иначе вкус мяса может также испортиться.

Авторы: