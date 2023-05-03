Общество 03 мая 2023, 16:43 Глава Союза дачников Чаплин рассказал, что для шашлыка нужно выбирать ярко-красное мясо

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В разгаре сезон шашлыков, поэтому очень важно правильно выбирать мясо для этого блюда, чтобы не испортить себе выходные. Об этом News.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он посоветовал останавливать выбор на ярко-красном мясе. Причем жира в нем должно быть не больше 20%. Кроме того, перед приготовлением нужно обязательно помыть мясо и удалить все лишние пленки и прожилки.

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«Мясо для маринования перед приготовлением шашлыка должно быть ярко-красным в разрезе, а объем жира должен быть не более 20%. <…>Обязательно добавляйте лавровый лист, соль, черный душистый перец, горошком, немного уксуса и подсолнечного масла», — подчеркнул Никита Чаплин.

Он добавил, что мясо не стоит жарить на одной решетке с курицей, грибами или овощами, чтобы не испортить его вкус. А также рекомендовал не переворачивать его слишком часто и поменьше заливать в процессе приготовления.

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