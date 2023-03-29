Общество 29 марта 2023, 19:27 Глава Союза дачников Чаплин посоветовал заборы, которые защитят от грабителей

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Кражи на дачах — явление нередкое, но от них можно защититься с помощью правильного забора. Об этом News.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, лучше не делать кирпичные и деревянные заборы. Потому что они не очень долговечные, а еще их легко перелезть.

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«Профлист — самый популярный материал для заборов на даче. Верхний край оставляем необработанным, даже если кто-то умудрится за него схватится, то поранит руки лезвием», — рассказал Никита Чаплин.

Еще один хороший вариант — это обнести участок забором из сварной сетки. Такую ограду тоже практически невозможно перелезть. Наконец, всегда можно сделать забор из прутьев с пиками наверху.

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