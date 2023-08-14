Общество 14 августа 2023, 16:13 Глава Союза дачников Чаплин посоветовал проверять документы продавца перед покупкой дачи

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Перед покупкой загородного дома россиянам следует внимательно ознакомиться со всеми документами, которые предоставляет собственник. Об этом сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.

По словам эксперта, злоумышленники могут подделать паспорт и продавать дачу от имени недееспособного человека. Чтобы не стать жертвой мошенников, покупателям необходимо просить собственника предоставить СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение.

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Чаплин также посоветовал пообщаться с будущими соседями по участку и расспросить у них подробности об объекте.