14 августа 2023, 16:13
Глава Союза дачников Чаплин посоветовал проверять документы продавца перед покупкой дачи
Перед покупкой загородного дома россиянам следует внимательно ознакомиться со всеми документами, которые предоставляет собственник. Об этом сообщил глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.
По словам эксперта, злоумышленники могут подделать паспорт и продавать дачу от имени недееспособного человека. Чтобы не стать жертвой мошенников, покупателям необходимо просить собственника предоставить СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение.
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Чаплин также посоветовал пообщаться с будущими соседями по участку и расспросить у них подробности об объекте.
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