Общество 07 марта 2024, 15:19 Глава Союза дачников Чаплин посоветовал присмотреться к антиквариату при расхламлении участка

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Скопившийся на территории домовладения металлолом можно сдать, чтобы получить некоторую прибыль. Однако есть и другие вещи, на которые нужно обращать внимание при расхламлении участка. Речь идет об антиквариате, сообщил глава Союза дачников Никита Чаплин в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Так, за винтажную мебель можно выручить от 20 тысяч рублей и более, отметил эксперт.

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По его словам, продаже также подлежат снятые с забора сетки-рабицы. Квадратный метр материала стоит от 100 до 300 рублей в зависимости от состояния, добавил «7Дней».