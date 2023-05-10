Общество 10 мая 2023, 16:20 Глава Союза дачников Чаплин: перед арендой дачи необходимо проверить подлинность документов собственника

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Многие россияне предпочитают проводить весенне-летний сезон на дачных участках. О том, на что обратить внимание при выборе арендного загородного дома, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА ФАН.

По его словам, в первую очередь арендаторам следует изучить окружающую инфраструктуру и оценить транспортную доступность до участка. На этапе заключения договора необходимо тщательно проверить документы собственника.

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Как сообщили «Дни.ру», также перед заселением в дом стоит сделать фотографии всех комнат для исключения конфликтов при выселении.