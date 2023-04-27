Общество 27 апреля 2023, 17:41 Глава Союза дачников Чаплин: чаще всего мошенники при продаже загородного дома используют поддельный паспорт

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Самой популярной мошеннической схемой при продаже загородной недвижимости является использование поддельного паспорта. Об этом рассказал глава Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин, сообщили «Дни.ру».

По словам депутата, покупателям дачного участка следует попросить собственника помимо паспорта предъявить и другие документы, указывающие на право владения. Также Чаплин порекомендовал пообщаться с соседями и узнать, кто является владельцем дома.

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Отмечается, что мошенники могут завысить реальный размер участка в договоре, для проверки этих данных потребуется выписка из ЕГРН.