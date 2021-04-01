Глава Союза автошкол прокомментировал новые правила сдачи экзамена на права

Новые правила сдачи экзаменов на права вступили в силу с 1 апреля. Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал об их плюсах. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта kp.ru, теперь этапы «город» и «площадка» объединены. По мнению Ачкасова, это делает экзамен проще.

«Ряд упражнений вовсе упростились и теперь их будет моделировать инспектор в реальных условиях», — добавил он.

Ачкасов отметил, что нововведения обяжут кандидатов учить правила и справляться с трудностями.

«Таким образом, после сдачи экзамена человек будет полноправным членом дорожно-автомобильного сообщества, гораздо лучше ориентироваться на дороге», — уверен он.

Также с 1 апреля кандидаты в водители на практическом экзамене на получение водительских прав смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции. Об этом сообщил руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

Он добавил, что выбранный для сдачи автомобиль обязательно он должен быть с левым рулем и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза.