Общество 14 декабря 2023, 23:02 Глава СНБО Украины жестко ответил на вопрос о провале контрнаступления Глава СНБО Украины счел неуместным вопрос о провале наступления ВСУ РИА «Новости»

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Глава совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов жестко ответил на вопрос о том, почему провалился план контрнаступления ВСУ. Чиновник высказался по этому поводу ведущему YouTube-канала Radio NV.

«Планы — это на фабрике. Планы — на заводе», — подчеркнул Данилов.

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Он объяснил, что в конфликтах не бывает такого, чтобы все шло по плану.

Данилов добавил, что боевые действия для украинской армии идут крайне сложно. При этом Вооруженные силы России превосходят ВСУ по различным параметрам. Он заключил, что «планы есть у тех, кто собирает лайки».

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос ранее заявил, что власти Украины предпочитают закрывать глаза на огромные потери и бедственное положение армии. По его словам, уже пролилось немало крови, а на линии боевого соприкосновения нарастает недовольство ситуацией.