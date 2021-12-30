Глава Смоленской области сообщил о сдаче в эксплуатацию детского сада в Соловьиной роще

Глава Смоленской области Алексей Островский рассказал о сдаче в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Соловьиная роща. Новое дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест, написал Infox.ru со ссылкой на заявление губернатора, опубликованное в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас идет процесс по оформлению дошкольного учреждения. После получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии на дошкольную образовательную деятельность, детский сад начнет принимать первых детей. Случится это не раньше весны 2022 года.

Губернатор отметил, что построить новое дошкольное учреждение удалось благодаря нацпроекту «Демография».