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    17 января 2021, 16:30

    Глава СК взялся за дело о вдове Николая Крючкова

    Алена Макаренко

    Председатель Следственного комитета России взял на личный контроль проверку о помещении вдовы актера Николая Крючкова Лидии в психиатрическую больницу. Заявление сделала официальный представитель СК Светлана Петренко. Информация появилась на сайте ведомства.

    Сотрудники СК проводят доследственную проверку по поводу возможных мошеннических действий с квартирой вдовы известного артиста и ее незаконном помещении в психбольницу.

    Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах.

    «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой — вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова», — сказала Петренко.

    В декабре сайт kp.ru написал, что дочь и внучка актера Крючкова пытаются поделить элитную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, в которой живет его вдова. Родная дочь отправила ее в психиатрическую больницу.