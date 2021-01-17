Глава СК взялся за дело о вдове Николая Крючкова

Сотрудники СК проводят доследственную проверку по поводу возможных мошеннических действий с квартирой вдовы известного артиста и ее незаконном помещении в психбольницу.

Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и доложить о результатах.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой — вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова», — сказала Петренко.

В декабре сайт kp.ru написал, что дочь и внучка актера Крючкова пытаются поделить элитную трехкомнатную квартиру в центре Москвы, в которой живет его вдова. Родная дочь отправила ее в психиатрическую больницу.