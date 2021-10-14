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    14 октября 2021, 12:46

    Глава СК России ответил на вопрос о запрете интернета

    Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство не предлагало запретить интернет

    Антон Ишбульдин

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что его ведомство никогда не предлагало полностью запретить использование интернета. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Глава СК России ответил на вопрос о запрете интернета

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вести разговор о запретах в интернете можно и нужно, однако для этого необходимо анализировать ситуацию.

    «Это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики», — добавил Александр Бастрыкин в беседе с агентством.

    По сообщению главы ведомства, Следственный комитет никогда не предлагал полного запрета интернета. Речь шла лишь об ограничении просмотра несовершеннолетними пользователями той информации, которая может навредить им.

    В 2017 году Александр Бастрыкин выступил с предложением о введении внесудебного порядка блокировки сайтов, которые занимаются распространением экстремистской информации. Председатель СК посчитал такой метод борьбы с пропагандой экстремизма в Сети наиболее оперативным.