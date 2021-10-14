Глава СК России ответил на вопрос о запрете интернета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что его ведомство никогда не предлагало полностью запретить использование интернета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вести разговор о запретах в интернете можно и нужно, однако для этого необходимо анализировать ситуацию.

«Это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики», — добавил Александр Бастрыкин в беседе с агентством.

По сообщению главы ведомства, Следственный комитет никогда не предлагал полного запрета интернета. Речь шла лишь об ограничении просмотра несовершеннолетними пользователями той информации, которая может навредить им.

В 2017 году Александр Бастрыкин выступил с предложением о введении внесудебного порядка блокировки сайтов, которые занимаются распространением экстремистской информации. Председатель СК посчитал такой метод борьбы с пропагандой экстремизма в Сети наиболее оперативным.