Глава СК поручил возбудить дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания снаряда на территорию Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«По данным СМИ, на территории Ростовской области, вблизи границы с Украиной, военнослужащие украинских Вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения», — заявили в СК.

По данным ведомства, в результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области, на расстоянии около километра от границы.

После этого глава СК РФ поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ситуация в Донбассе серьезно обострилась в последние несколько дней. Власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации населения в РФ. Кроме того, в непризнанных республиках была объявлена всеобщая мобилизация для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.