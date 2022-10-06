Глава сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева назвала главные проблемы фитнес-индустрии | 360°

Общество 06 октября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Глава сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева назвала главные проблемы фитнес-индустрии

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Фитнес теряет рентабельность и клиентов, а также подвергается жесткому контролю со стороны государства. Об этом ИА НСН рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева.

«Финансовые показатели тревожат фитнес. И эти кредиты ФОТ 3.0, которые мы сейчас не можем гасит. Я говорила о падении валовой выручки, но ведь у нас и расходная часть выросла — на 20-25%», — отметила Киселева.

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При этом государство жестко контролирует индустрию, что приводит к дополнительным затратам. Киселева отметила, что контролировать индустрию важно, однако большая нагрузка еще больше усложняет положение бизнеса.

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