Общество 11 января 2024, 13:53 Глава сервисного центра Демочкин призвал не хранить старый телефон из-за опасности возгорания

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Руководитель сервисного центра «Сириус» Николай Демочкин заявил об опасности длительного хранения ненужных гаджетов. Об этом сообщила «ТСН24».

По словам эксперта, есть вероятность, что аккумулятор старого телефона вздуется. Последствием станет воспламенение устройства, пояснил специалист.

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Он отметил, что неиспользуемую технику можно продать на сайте объявлений или отправить в утилизацию. Последнюю услугу предоставляют некоторые сервисные центры.