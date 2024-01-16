Общество 16 января 2024, 17:08 Глава сельского поселения Башкирии получил премию «Служение» в спецноминации Путин вручил премию «Служение» в спецноминации главе башкирского поселения

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Глава сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнар Сафин получил премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награду ему вручил президент России Владимир Путин во время церемонии в московском концертном зале «Live Арена».

Всероссийской муниципальной премией «Служение» отмечают выдающихся представителей муниципального сообщества. Награду вручают командам и людям за особый вклад в развитие муниципальных образований и улучшение качества жизни россиян. Премию создали, чтобы объединить муниципальное сообщество России и поднять престиж муниципальной службы.

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Награду в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» вручают представителям муниципального сообщества, сделавшим особый вклад в служение людям. Претенденты на награду в спецкатегории подали 433 заявки.

Во время торжественной церемонии Путин поблагодарил лауреатов премии «Служение» за развитие муниципалитетов. Глава государства отметил, что своей работой муниципальные служащие вносят вклад в развитие родных городов, поселков и районов.