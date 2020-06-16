Глава села в Ингушетии рассказал о семье стрелка с Ленинского проспекта

Ратмир Галаев, которого подозревают в нападении на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, воспитывался в благополучной семье. У его сверстников о нем были только положительные отзывы.

Об этом РИА «Новости» рассказал глава администрации селения Экажево в Ингушетии Микаил Евлоев.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что на сотрудников ДПС 15 июня напал 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Чем он занимался, неизвестно, однако его брат работает в полиции Ингушетии.

Евлоев отметил, что самого Ратмира не знал лично, однако знаком с членами его семьи.

Но он из очень порядочной, очень хорошей семьи. <...> Я не знаю, что побудило паренька этого совершить такое преступление. Отзывы о нем от его ровесников были очень хорошие Микаил Евлоев.

Глава селения отметил, что отец подозреваемого работал в наркоконтроле, а дядя — до недавнего времени занимал пост министра имущественных отношений. По словам Евлоева, со своей должности он ушел самостоятельно. Дед подозреваемого много лет был директором совхоза — под его управлением предприятие процветало.

При этом глава села не смог подтвердить информацию о том, что в домах родственников подозреваемого, которые расположены в Экажево, были обыски. Он отметил, что «что-то слышал» об этом, но не располагает достоверными сведениями.

Нападения на сотрудников ДПС произошло 15 июня. Они остановили такси для проверки документов и общались с водителем, когда с тротуара к ним подошел прохожий. Он достал оружие — предположительно, травматическое — и несколько раз выстрелил в полицейских. Один из сотрудников открыл ответный огонь. Несмотря на тяжелые травмы, правоохранители смогли задержать злоумышленника, который тоже был ранен. В Следственном комитете заявили, что мужчина открыл огонь «беспричинно».

Всех троих доставили в больницы — по данным СК РФ по Москве, двое сотрудников находятся в реанимации. О том, в каком отделении лежит сам стрелок, не уточняется. Однако следствие опровергло слухи о его смерти.

Вечером 15 июня правоохранители провели обыски в квартире подозреваемого и его близкого окружения. Там обнаружили дневник нападавшего, в котором тот молился и просил сделать его «самым безжалостным врагом врагов Аллаха».