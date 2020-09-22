Глава «секты Виссариона» отказался признавать вину

Один из руководителей религиозной организации Сергей Тороп предстал сегодня в суде, где ему предъявили обвинения. Однако он ни с чем не согласился. Кроме того, Тороп отрицал детали, которые упоминались в деле.

Руководителя привезли в Центральный районный суд Новосибирска, где должны назначить меру пресечения, сообщает РИА «Новости».

«Вообще-то из того, что я прочитал, я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное. Я такого еще не встречал. Я удивлен, что так можно было придумать <…>», — рассказал Сергей Тороп.

Руководителей секты задержали в Красноярском крае во вторник, 22 сентября. За ними прилетели вертолеты и прибыло несколько военных грузовиков. Следственный комитет заявил, что Торопа, Редькина и Ведерникова подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над людьми и причинением тяжкого вреда здоровью.

«Секта Виссариона», которую еще называют «Церковь последнего завета», — религиозное движение, основанное около 30 лет назад.