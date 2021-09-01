Глава Сбербанка Греф назвал выплаты пенсионерам самой масштабной социальной акцией

Сбербанку предстоит реализовать самую масштабную социальную акцию в России — выплатить всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей. Это вызов для всей команды финансовой организации. Такое заявление в письме сотрудникам сделал глава «Сбера» Герман Греф.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это вызов для всей нашей команды», — цитирует послание Грефа РБК.

Глава Сбербанка подчеркнул, что особенно придется тяжело тем сотрудникам, которые работают с клиентами и поддерживают работу систем. Он подчеркнул, что его коллеги должны обеспечить возможность получить свои деньги всем, кто придет в отделения банка. Греф выразил уверенность, что команда «Сбера» справится с поставленными задачами и позаботится о каждом пенсионере.

Разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей получат все пенсионеры России без исключения по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер Татьяна Голикова на этой неделе отметила, что получающим пенсию на банковскую карту деньги придут в четверг, 2 сентября. Эту единоразовую поддержу государства получат 43 миллиона человек.