Глава Сбербанка Греф назвал риск глобального финансового кризиса очевидным

Риски нового мирового финансового кризиса недооценивать нельзя. Опасность очевидна. Такое заявление на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал глава Сбербанка Герман Греф.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск, очевидно, есть. И Центральный банк поступает ответственно, что он такой риск обозначает, потому что мы уже много раз страдали от недооценки рисков. Лучше риски переоценить, чем недооценить», — приводит РИА «Новости» слова Грефа.

Накануне Банк России опубликовал основные направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на следующие три года. В документе говорится, что неустойчивая динамика финансовых рынков на фоне ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к глобальному финансовому кризису. Проблемы начнутся в случае ухудшения настроений инвесторов и накопления долгов.

Если наступит кризис, сообщил регулятор, то в российской экономике начнется рецессия: ВВП уменьшится на 1,4−2,4% и Центробанку придется резко поднять ключевую ставку, чтобы остановить ослабление рубля.