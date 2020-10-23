Глава Саратовской области поблагодарил социально ответственный бизнес

убернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным. Валерий Радаев отметил, что за время действия предыдущего подобного соглашения «Норникель» показал себя как социально ответственный бизнес, ведь вместе с ним активно развивается и регион.

Первый договор стороны заключили ещё в 2015 году, когда Саратовская область выиграла конкурс на строительство Общего центра обслуживания компании «Норникель».

«Мы уже пять лет работаем в Саратовской области, и я хотел бы поблагодарить Валерия Васильевича Радаева за те условия, которые для нас, как для инвестора, были созданы. Прежде всего, это выразилось в позитивных взаимоотношениях, в поддержке нас в плане кадров, потому что мы поддерживаем саратовскую высшую школу и рассчитываем на подготовку кадров как для нашего центра, так и для области в целом», — рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. — «Всё, что социально ответственная компания должна делать для региона, который её принял и приютил, мы делали и будем продолжать делать».

Правительство Саратовской области в рамках нового соглашения продолжит стимулирование инвестиционной деятельности на территории региона и содействие в привлечении трудовых ресурсов для работы в «Норникеле».

«Нам важно каждое рабочее место, сейчас тысяча человек работают в „Норникеле“ с хорошей заработной платой. Кроме этого, мы с нашей „Высшей школой“ уже заключили первое соглашение, и первый выпуск, 47 человек, получили дипломы о повышении квалификации. И сегодня набирается вторая группа. Это принципиально важно: компания и ведет подготовку специалистов по востребованности для себя, и помогает, чтобы в целом в регионе была такая возможность», — подчеркнул губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Помимо обеспечения трудоустройством квалифицированных специалистов, выплаты зарплаты и охраны труда, «Норникель» также поддерживает благотворительные и волонтерские программы в регионе. Особенно важным глава области назвал участие компании в борьбе с пандемией COVID-19. «Сейчас такое время, что всем миром надо защищать людей, попавших в трудную ситуацию», — добавил Валерий Радаев.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил: «Мы были приятно удивлены тем потенциалом, которым обладает область. Много молодёжи, за которую нам приходится конкурировать с компаниями, которые работают в Саратовской области».