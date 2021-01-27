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    27 января 2021, 17:55

    Глава Сахалинской области отменил ограничения для въезда в регион

    Полина Петрова

    Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил об отмене ограничений для въезда в регион, введенных по причине распространения коронавируса, пишет ИА НСН со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
    Глава Сахалинской области отменил ограничения для въезда в регион

    Теперь для въезда сюда больше не нужно иметь при себе цифровой пропуск и справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Помимо прочего, меры безопасности сняли в аэропорту Южно-Сахалинска.

    Лимаренко пояснил, что в Сахалинской области получается «постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции». По его словам, этому способствует массовая вакцинация граждан.

    «Это очередной шаг по возвращению к привычному, „доковидному“ образу жизни», — подчеркнул глава региона.

    Уточняется, что смягчение ограничений власти Сахалинской области согласовали с Роспотребнадзором.