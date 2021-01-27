Глава Сахалинской области отменил ограничения для въезда в регион

Теперь для въезда сюда больше не нужно иметь при себе цифровой пропуск и справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Помимо прочего, меры безопасности сняли в аэропорту Южно-Сахалинска.

Лимаренко пояснил, что в Сахалинской области получается «постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции». По его словам, этому способствует массовая вакцинация граждан.

«Это очередной шаг по возвращению к привычному, „доковидному“ образу жизни», — подчеркнул глава региона.

Уточняется, что смягчение ограничений власти Сахалинской области согласовали с Роспотребнадзором.