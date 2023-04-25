Общество 25 апреля 2023, 16:02 Глава «Садоводов России» Туманов порекомендовал использовать майские праздники для наведения порядка на дачах

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В период майских праздников следует навести фитосанитарный порядок у себя на даче. Об этом ИА НСН сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По словам эксперта, заниматься обрезкой деревьев уже поздно, а вот убрать растительные остатки — самое время.

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«У каждого порядок на даче свой, но не должно быть растительных остатков. Кто–то огород делает, кто-то сад. Обработка почвы — универсальный совет, если вы еще не обрабатывали почву огорода», — добавил Туманов.

Если на даче имеется сад, то лучше сделать не перекопку, а культивацию, заключил эксперт.