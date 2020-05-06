Глава «Садоводов России» раскритиковал новый «дачный закон»
Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов считает, что новый «дачный закон», принятый в прошлом году, носит исключительно формальный характер и не имеет никакой практической ценности. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, «этот закон делался исключительно для того, чтобы поставить „галочку“ в поручении президента Российской Федерации».
«В результате же мы не получили решения ни одной проблемы», — заключил Туманов.