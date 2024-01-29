Общество 29 января 2024, 18:19 Глава РЖД указал на человеческий фактор в случае с котом Твиксом Глава РЖД Олег Белозеров назвал случай с котом Твиксом форс-мажором

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Человек, перевозивший кота Твикса в поезде, должен был внимательно следить за животным во время поездки. На это указал гендиректор и председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров в комментарии Telegram-каналу Shot.

Глава РЖД отметил, что за перевозку питомца прежде всего должен отвечать хозяин. В случае с Твиксом были сопутствующие условия, повлиявшие на разные решения, обратил внимание Белозеров.

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«Мы точно говорим, что так быть не должно, мы это заявили. Как усовершенствовать правила перевозки — об этом нужно подумать», — сказал гендиректор.

Белозеров подчеркнул, что за последнее время отношение к домашним животным сильно изменилось, и компания-перевозчик хотела бы соответствовать этим требованиям. Случай с Твиксом не должен был произойти, констатировал глава РЖД.

«Каждый должен был выполнить свою часть: кот должен был быть закрыт в переноске и не должен был оттуда выйти, владелец должен за этим внимательно следить, как минимум откликаться на такие вещи», — указал Белозеров.

По словам председателя правления РЖД, высаживание животных необходимо регламентировать. Ситуацию с Твиксом глава компании назвал форс-мажором.

Гендиректор добавил, что у него есть две собаки и кот. Невозможно представить, чтобы питомцы остались без контроля вне домашней среды, подытожил Белозеров.

Твикса высадили на стоянке в Кирове из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время сильного мороза, позднее кота обнаружили мертвым. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Хозяева питомца заявили, что Твикс ехал по билету. Кот выбрался из переноски, пока перевозивший его мужчина спал.

Проводница заявила, что опросила людей в вагоне, пытаясь найти хозяина, но никто не откликнулся. Тогда она решила, что животное запрыгнуло в вагон на станции, и попросила одного из пассажиров помочь ей высадить кота. После смерти Твикса проводницу отстранили от работы.