Глава РЖД назвал число женщин, которые начали работать машинистами в 2021 году

Более 60 женщин в прошлом году начали самостоятельно работать машинистами поездов, рассказал глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По словам руководителя компании, чтобы это стало возможным, потребовалось серьезно пересмотреть условия труда.

Белозеров отметил, что многие женщины хотели попробовать работать в кабине самостоятельно, но в то же время у них есть сомнения. Кто-то боится, но есть и отважные сотрудницы, сообщил ТАСС.

Он также выразил благодарность за то, что в 2021 году было принято решение, которое позволило женщинам выбрать для себя такую профессию.

«Мы исследовали условия. Условия, конечно, изменились очень серьезно. И сейчас женщины могут работать машинистами. Уже 61 человек допущен к самостоятельной работе», — уточнил глава РЖД.

Мишустин в ответ заметил, что когда-то ему удалось понаблюдать за работой машиниста тепловоза. «И хочу сказать, что это работа оператора — там и система навигации, и система автоматического регулирования», — отметил премьер.

По его мнению, такие технологии дают возможность по-новому подходить к управлению современными поездами.

Минувшим летом стало известно, что Минтруд сократил перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. Приказ вступит в силу 1 марта 2022 года. Женщины смогут работать авиационными механиками, инженерами по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов и по другим профессиям отрасли.