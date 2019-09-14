Глава «Русского экзархата» и часть приходов вошли в РПЦ

Русская православная церковь приняла под свою юрисдикцию главу «Русского экзархата» в Европе и всех клириков под его руководством. Также в РПЦ приняты все приходы, которые выразили соответствующее желание.

Как сообщил «Интерфакс», синод РПЦ принял главу «Русского экзархата» Константинополя Иоанна (Реннето) после его обращения. Вопрос решался на внеочередном заседании по итогам рассмотрения обращения архиепископа Иоанна. Управление приходами поручено архиепископу Дубнинскому Иоанну.

Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю Подробнее

Большинство приходов экзархата выразили желание войти в РПЦ на прошедшем 7 сентября в Париже общем собрании. Однако, чтобы экзархат перешел целиком, нужно было заручиться поддержкой двух третей присутствующих. По итогам голосования этого достичь не удалось, тогда Московский патриархат выразил готовность принимать общины в индивидуальном порядке.

В ноябре прошлого года Константинополь распустил «Русский экзархат» и предложил его духовенству перейти в подчинение местных греческих архиереев. Многие священники и прихожане выступили против ликвидации экзархата.