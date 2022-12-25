25 декабря 2022, 14:12
Глава Русского дома в ЦАР перенес еще одну операцию после покушения
Пригожин заявил, что глава Русского дома в ЦАР перенес очередную операцию
Гендиректор Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый перенес очередную операцию, заявил бизнесмен Евгений Пригожин. Его комментарий опубликовали на официальной странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».
«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», — уточнил предприниматель.
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Гендиректор Русского дома Сытый находится в больнице в Банги. Его госпитализировали после покушения 16 декабря, тогда взорвалась отправленная ему посылка.
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До покушения Сытый уже обращался к местным правоохранителям, заявил РИА «Новости» глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ. Расследование о том, как главе Русского дома доставили посылку со взрывным устройством, продолжается.
После атаки на Сытого МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви и выразил ему протест. В министерстве подчеркнули, что пострадавший чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице.
Африка
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