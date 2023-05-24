24 мая 2023, 18:13
Глава RussiaDiscovery Мамонтов заявил, что Дагестан выбился в лидеры по приключенческому туризму
На фоне развития внутреннего туризма Дагестан уверенно выбивается в лидеры, он стал самой посещаемой локацией в погоне за приключениями. Об этом НСН рассказал руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
Он подчеркнул, что за последний год популярность Дагестана выросла на 44%.
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«Если говорить про самые популярные туры — это, прежде всего, Дагестан. Он успел создать сильные бренды: Сулакский каньон, Дербент… Люди, слыша эти названия, видят эти картинки и стремятся поехать на эту территорию», — отметил Вадим Мамонтов.
На втором месте по популярности — Алтай. Замыкает тройку лидеров внутреннего приключенческого туризма Камчатка.
Туризм
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