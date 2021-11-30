Глава «Руспродсоюза» Востриков: производители готовы нарастить выпуск продуктов
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков ответил на призыв президента России Владимира Путина нарастить выпуск продуктов питания. Об этом сообщил NEWS.ru.
Он отметил, что производители вполне к этому готовы. У них есть возможность нарастить производство почти во всех категориях товаров.
Востриков отметил, что такая практика уже была во время локдауна, когда россияне стали покупать больше еды.