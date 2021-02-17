Глава «Руспродсоюза» объяснил, почему подорожали овощи и мясо

В «Руспродсоюзе» заявили, что в России могут подорожать яйца, курица, морковь и картофель. По какой причине стоимость продуктов пойдет вверх, рассказал в беседе с «360» исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

Цены, по словам Дмитрия Вострикова, в феврале этого года выше на 30%, чем в феврале прошлого. Одной из причин повышения цен на продукты мог стать птичий грипп. Эксперт отметил, что в России несколько птицефабрик остановили из-за этого реализацию товара. Это привело к снижению объема предложений.

«Не знаю, сохранится ли тенденция роста цен. Возможно, наоборот, будет падение, если производство быстро восстановится и предложения на рынке по мясу кур вырастут. Однако сейчас, если сравнивать с прошлым годом, некоторые аналитики говорят о повышении стоимости мяса кур на 20%, некоторые говорят о 40%, Росстат говорит об отсутствии изменений в ценах», — сказал Дмитрий.

Он напомнил, что только Росстат называет официальные данные, но из-за специфики его методологии цифры могут опаздывать. Собеседник «360» уверен, что производство в ближайшее время восстановится, тогда россияне не будут наблюдать дальнейшего увеличения цен на куриное мясо.

«Сегодня мясо кур действительно самый дешевый животный белок, который вытеснил с рынка соевый изолят. На него традиционно высокий спрос как у населения, так и у переработчиков. В условиях нерастущих доходов населения производители стремятся предложить доступные по цене товары», — добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

Морковь и картофель растут в цене

По мнению Вострикова, с овощами дела обстоят сложнее. Они гораздо сильнее зависят от объема производства, а по спросу и предложению более большой диапазон колебания цен.

«По картофелю валовой сбор уменьшился. Это хорошо для картофелеводов, но не очень хорошо для потребителей. Картофелеводы благодаря увеличению оптовых цен могут продолжать развиваться, закупать необходимую технику», — отметил эксперт.

Среднегодовые оптовые цены на картофель, которые в январе находились на уровне 10-12 рублей, в этом году повысились до 18 рублей. Стоимость корнеплода может вырасти в ближайшую неделю до 24 рублей за килограмм. Связано это с плохим урожаем, собранным осенью 2020 года.

«Возможно, в этом году аграрии увеличат площади под картофель и соберут хороший урожай, так как в этом году снежная зима. Тогда осенью цены снизятся», — отметил Востриков.

Цены на морковь также выросли в этом году. Обычно в январе и феврале оптовые цены стартовали с 10-13 рублей, в этом году продажи начались с 16 рублей за килограмм.

«Здесь история та же самая — неурожай. В этом году аграрии могут увеличить площади для посадки овоща, в результате чего к концу года будет снижение цен на продукт», — добавил исполнительный директор «Руспродсоюза».

ПО словам эксперта, впереди посевная кампания, на которую агрономы возлагают большие надежды. Они предполагают, что в этом году урожай овощных культур будет неплохим благодаря снежной зиме.