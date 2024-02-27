Общество 27 февраля 2024, 16:43 Глава РТС Аркуша заявил, что решение запретить экспорт бензина из России позволит не «тушить пожары» в будущем

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Решение запретить экспорт бензина из России позволит не «тушить пожары» в будущем. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, рост цен на топливо связан, прежде всего, с недавними авариями на нескольких заводах и с грядущими весенними ремонтами.

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«На экспорт из России уходило 80-90 тысяч тонн бензина, при этом на внутреннем рынке наблюдался недостаток предложения. Поэтому решение закрыть экспорт — это абсолютно правильно», — сказал он.

Если бы решение не было принято сейчас, вся отрасль могла бы столкнуться с тяжелыми проблемами весной, считает глава РТС.