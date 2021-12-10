Глава РСПП Шохин рассказал о причастности ЦРУ к приватизационным сделкам 90-х

Бывший вице-премьер и министр экономики РФ, а ныне глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о причастности агентов ЦРУ к приватизации в России в 1990-х годах. По его словам, разведывательные службы США искали всевозможные способы заработать на ней, в том числе привлекая своих друзей. Об этом написало РИА «Новости».

«Если говорить о приватизации, то здесь тоже появились консультанты и обладали всеми регалиями, положенными профессорскими званиями или консультантов инвестиционных фондов, которые не только хотели скомпрометировать российскую приватизацию, они вообще-то хотели в ней поучаствовать», — отметил Шохин.

Он добавил, что агенты разведывательных служб, используя свое положение, помогали войти в приватизационные сделки и заработать на них своим друзьям, либо же сами активно в них участвовали.

«Это не значит, что приватизация шла под диктовку ЦРУ, это значит, что механизмы и контроля, и проверки достоверности многих участников с той стороны отсутствовали. Это не добавляет ничего к нашим собственным оценкам приватизации, ее плюсам и минусам», — добавил экс-министр.

В четверг, 9 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества президент РФ Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ. Позже все они были привлечены к уголовной ответственности в США в связи с участием в приватизации.