Глава РСА опроверг утечку данных автостраховщиков
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал информацию об утечке личных данных страховщиков. Об этом сообщил «Ридус».
«Утечек из информационной системы Российского союза автостраховщиков нет», — заявил он.
Он добавил, что данные полисов и так есть открытом доступе на сайте РСА. Уфимцев уточнил, что это положено по закону.
Откуда у мошенников взялись личные данные клиентов, он не смог ответить.
Ранее появилась информация, что мошенники используют личные данные страховщиков и пытаются им продать фальшивые полисы.
Также депутаты ЛДПР предложили для автомобилистов со страховкой машины возмещать по полису ОСАГО вред, который причинили их машине коммунальные службы. Тогда выиграют и водители, и страховые компании.
«Мы предлагаем, чтобы в сферу деятельности полиса ОСАГО входили и эти случаи. И страховая компания будет выплачивать ущерб страховщику — застрахованному лицу», — объяснил сенатор Сергей Леонов.
В страховой компании работают юристы, которые и будут подавать в суд на управляющие компании или дорожные службы, взыскивать с них дополнительный ущерб уже в свою пользу.