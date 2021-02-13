Глава Ростуризма назвала сроки возвращения иностранцев в Россию

Иностранные туристы начнут приезжать в Россию не раньше осени 2021 года, заявила «Известиям» глава Ростуризма Зарина Догузова. Возвращение к докризисным объемам, по ее словам, возможно только к 2023 году.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали несколько преград для развития в России международного туризма. Это холодный климат, отсутствие электронных виз и выгодных условий для иностранных авиаперевозчиков.

Абсолютное большинство иностранцев приезжают в Россию по стандартной схеме. Три дня они проводят в Москве и столько же в Петербурге, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.

Некоторые посещают города Золотого кольца и ближайшие к Петербургу области. Однако лишь каждый десятый выбирает индивидуальный маршрут по другим регионам.

«Но самое важное — это то, что массовые туристы со всего мира предпочитают все же пляжный отдых», — сказал эксперт, отметив, что иностранцы предпочитают не Черноморское побережье, а Средиземноморье и Адриатику.

При этом, по словам Курносова, потенциал для туризма есть. А снижение курса рубля делает путешествие в Россию привлекательным.