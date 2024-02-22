Общество 22 февраля 2024, 19:41 Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах строительства 10 модульных гостиниц в 2024 году

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о планах построить 10 модульных гостиниц в регионе в текущем году. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru.

По его словам, такое решение позволит начать развивать туризм в области. Гостиницы появятся на территории Неклиновского, Белокалитвинского, Семикаракорского и Цимлянского районов.

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На данный момент в регионе зарегистрировано более 600 гостиниц и двух тысяч ресторанов.