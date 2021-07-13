Глава Ростова пообещал заменить фонтан на Аллее роз

Жители Ростова оказались недовольны состоянием фонтана, расположенного на Аллее роз. Глава администрации Алексей Логвиненко пообещал жителям установить новый светомузыкальный фонтан вместо нынешнего. Это произошло после обращения ростовчан во время личного приема жителей Советского района, передал «Царьград».

Логвиненко оценил состояние нынешнего фонтана. По его словам, внешний вид конструкции удручающий, несмотря на проведенный шесть лет назад ремонт. В качестве причин градостроитель назвал отсутствие должного угода со стороны районных служб. Он отметил, что фонтан передадут на баланс города, после чего начнется разработка плана по реконструкции сооружения.