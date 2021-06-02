Глава «Ростеха» сравнил санкции США против России с войной

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна подготовиться к жестким санкциям Запада, которые, по его мнению, будут означать войну.

Об этом он заявил в интервью РБК.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — сказал Чемезов.

При этом ни американцы, ни европейцы, по мнению главы «Ростеха» не готовы к войне.

«Европейцы в первую очередь», — добавил Чемезов.

Это связано с сильным взаимным интересом России и Европы, у которой с США объем торговли небольшой. По мнению Чемезова, у Европы «зависимости никакой нет» от Соединенных Штатов Америки. Но из-за санкций Европа не может продавать свою продукцию в России.

«Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», — сказал он.