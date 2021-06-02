Глава Ростеха опроверг причастность РФ ко взрывам во Врбетице

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия не имеет отношения ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Такое заявление он сделал в интервью РБК.

Чемезов также добавил, что с деятельностью болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева он не знаком и даже не слышал его фамилию.

«Произошло уже совсем давно, следствие практически завершено. И вдруг откуда-то началась волна антироссийского настроения. Даже сам президент Чехии сказал, что „извините, но…“. <…> Никаких следов РФ или спецслужб не было и нет», — поделился своим мнением глава Ростеха.

По его словам, Россию вплетают в этот скандал ради провокации и обострения отношений между двумя странами. В результате взрывов во Врбетице погибли два человека. Известно, что на складах хранились боеприпасы, принадлежавшие частной компании ЕМСО Емельяна Гебрева.

Предъявив России обвинения в причастности к взрыву, Чехия выслала 18 дипломатов. Россия в ответ персонами нон грата объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии. Также российские власти внесли Чехию в список недружественных стран.