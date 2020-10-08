Как именно коронавирусная инфекция в России скажется на рождаемости в стране пока не известно. Однако есть предположения, что на фоне пандемии она может значительно вырасти.

Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков в интервью «Известиям».

На прошлой неделе Росстат выложил данные, которые свидетельствуют о резком увеличении смертности в мае–июле 2020-го года. Причем численность умерших в два раза превышает количество пациентов, которые скончались от коронавируса. Несмотря на эти данные, пока сложно сказать, можно ли объяснить этот всплеск смертности пандемий, а также ответить, как именно коронавирус повлияет на демографию в конце года.

Малков отметил, что пока об этом говорить рано — Росстат собирается представить комплексный доклад по итогам года, в котором постарается ответить на эти вопросы. При этом глава организации отметил, что смертность действительно выросла — однако умирали люди, которые без COVID-19 скончались бы через несколько месяцев. Глава Росстата отметил, что это отражается на кривой смертности, и в будущем может слегка скорректировать ее в меньшую сторону.

«Что будет с рождаемостью, тоже большой вопрос. Есть разные версии, в том числе, что на фоне коронавируса она вполне может вырасти», — пояснил Малков.